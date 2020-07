La madre del bimbo venduto in spiaggia ai passanti: “Non è vero niente” (Di giovedì 30 luglio 2020) Samanta, la ragazza di etnia rom sposata con l’uomo che ha cercato di vendere per favori sessuali suo figlio di 2 anni, non può credere alla versione di chi accusa il ragazzo. La giovane ha infatti chiesto di vedere il suo bambino ed ha dichiarato che il piccolo starebbe bene, palesando il suo sostegno all’uomo attualmente arrestato. La madre sostiene il 23enne arrestato La donna, accompagnata dalla madre del 23enne, si è recata all’ospedale Grassi di Ostia e, dopo aver effettuato un tampone per assicurarsi di non essere positiva al coronavirus, ha fatto visita al piccolo. “Non ha fatto nulla” ha poi dichiarato a Fanpage: “Non è vero quello che dicono e quando sarà tutto chiarito ci dovranno chiedere scusa. Amedeo (il padre del piccolo, ndr) vuole bene al ... Leggi su thesocialpost

