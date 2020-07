La Fiorentina conferma Iachini anche per l’anno prossimo: è ufficiale (Di giovedì 30 luglio 2020) La Fiorentina ha deciso di proseguire con Beppe Iachini in panchina. L’allenatore aveva ancora un anno di contratto, ma il club ha voluto ribadirgli la fiducia. Di seguito il comunicato ufficiale della società. ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21. Visualizza questo post su Instagram ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21 ACF Fiorentina can confirm that Beppe Iachini will stay on as Fiorentina coach for the 2020/21 ... Leggi su ilnapolista

