Isabella Ferrari, meravigliosa come ai tempi di Sapore di Mare (Di giovedì 30 luglio 2020) Isabella Ferrari, bella come ai tempi di Sapore di Mare. L’attrice 56enne, madre di tre figli (Teresa, Nina e Giovanni) ha pubblicato sul suo account Instagram una foto al Mare che mette in risalto il suo viso bellissimo e fisico perfetto, lo stesso che faceva innamorare Massimo Ciavarro nel celebre film adolescenziale del 1983. Allora Isabella, classe 1964, aveva appena diciannove anni e da quel momento divenne uno dei sogni erotici degli italiani. Sono passati 37 anni dalla pellicola, e sebbene nel frattempo è diventata un’attrice raffinata e impegnata continua ad essere bellissima e affascinante come agli esordi. La Ferrari si aggiunge al gruppo delle over “anta” che in questo periodo ... Leggi su dilei

gual89 : RT @perochan: @gual89 Isabella Ferrari - gual89 : RT @gual89: Isabella Ferrari//Un giorno perfetto - gual89 : RT @gual89: Quando mangio un gelato al cioccolato da solo per la città mi sento sempre Isabella Ferrari in un giorno perfetto - larenait : L'attrice al Teatro Romano per @VeronaTeatrale Estate Teatrale Veronese - VIDEO E VIDEOINTERVISTA - PantheonVerona : Nell'ambito dell'Estate Teatrale Veronese domani sera, alle ore 21, in scena al Teatro Romano la rilettura contempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Ferrari Isabella Ferrari: 10 cose che non sai sull'attrice Cinefilos.it “Distretto di Polizia”: 20 anni fa iniziavano le indagini al X Tuscolano

La prima puntata di “Distretto di Polizia” andò in onda il 26 settembre 2000. Era un martedì. C’erano le Olimpiadi a Sydney, le radio trasmettevano “Music” di Madonna, si erano appena tenute le elezio ...

La stagione finale di Baby su Netflix a settembre

Nel nuovo capitolo tornano i protagonisti Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò) ...

La prima puntata di “Distretto di Polizia” andò in onda il 26 settembre 2000. Era un martedì. C’erano le Olimpiadi a Sydney, le radio trasmettevano “Music” di Madonna, si erano appena tenute le elezio ...Nel nuovo capitolo tornano i protagonisti Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò) ...