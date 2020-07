Il Senato autorizza il processo a Salvini Caso Open Arms (Di giovedì 30 luglio 2020) L'articolo Il Senato autorizza il processo a Salvini <span class="subtitle">Caso Open Arms</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

L'Aula del Senato ha autorizzato il processo all'ex ministro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. I favorevoli all'autorizzazione sono stati 149 , i contrari 141.Stessa posizione del presidente della Giunta per le Autorizzazioni al Senato Maurizio Gasparri, che in apertura di seduta ha ricordato che “la proposta di non autorizzare il processo è stata approvata ...