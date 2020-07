Il Gip: i carabinieri della Levante restano agli arresti (Di giovedì 30 luglio 2020) I carabinieri di Piacenza della caserma Levante arrestati il 22 luglio rimangono agli arresti, in carcere o ai domiciliari. Il Gip di Piacenza, Luca Milani, dopo gli interrogatori di garanzia ha respinto le richieste di revoca delle misure di custodia cautelare avanzate dai difensori dei militari. Il giorno prima lin una nota la segreteria regionale Emilia Romagna del Nuovo Sindacato carabinieri aveva criticato la procura diretta dalla pm Grazia Pradella per aver «espresso una evidente e comprensibile sfiducia nei confronti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

