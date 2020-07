I server di Dota 2 sono down perchè è stato tagliato un cavo (Di giovedì 30 luglio 2020) Molti giocatori di esports si saranno accorti che la funzione matchmaking di Dota 2 è down a partire da questa mattina. Valve ha confermato che il disguido è dovuto ad un cavo che è stato tranciato e ha mandato in tilt tutti i server del gioco. Le lamentele da parte degli utenti ovviamente non sono mancate, in particolare in mattinata i social network sono stati intasati di messaggi di giocatori che, una volta disconnessi da una partita non riuscivano più a rientrare nel gioco. Il problema è stato sperimentato solo nella costa est degli Stati Uniti poichè il cavo che è stato tranciato collegava il server adibito a quella zona. Ecco di seguito il tweet ... Leggi su esports247

esports247_it : I server di Dota 2 sono down perchè è stato tagliato un cavo -

Ultime Notizie dalla rete : server Dota I giochi online più popolari in Italia 2020 Il Quaderno