Grazie Ashley Graham per averci mostrato ancora una volta le tue smagliature (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli 11 milioni di followers di Ashley Graham lo sanno bene: la top model americana, 32 anni e un bebé di 6 mesi, non ha mai nascosto le proprie imperfezioni affidandosi – come gran parte delle sue colleghe su Instagram – al fotoritocco. La dimostrazione nel suo ultimo post sul social: un autoscatto ravvicinatissimo, nel quale Ashley appare perfettamente a proprio agio con forme morbide e smagliature sulla parte bassa del ventre. Tutti segni della vicina gravidanza, che la modella del Nebraska non ha alcuna intenzione di cancellare con qualche filtro ad hoc. Mentre si fa fotografare indossando un sexy costume due pezzi, Ashley Graham porta avanti ancora una volta la bandiera del body positivity, movimento e filosofia che da sempre la vedono in prima fila (non per niente il suo libro autobiografico titola “A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like“). Leggi su vanityfair

