Gli hacker cinesi all’attacco del Vaticano? (Di giovedì 30 luglio 2020) Da alcune settimane sono in aumento le indiscrezioni secondo cui le diplomazie del Vaticano e della Repubblica Popolare Cinese sarebbero al lavoro per il rinnovo dell’accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi siglato il 22 settembre 2018. I negoziati avrebbero ricevuto un impulso dall’imprevisto scoppio della pandemia, la quale si è rivelata un’occasione per testare le … Gli hacker cinesi all’attacco del Vaticano? InsideOver. Leggi su it.insideover

