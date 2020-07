Formula 1, Perez della Racing Point ha il Coronavirus: non correrà a Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) Sergio Perez non sarà al via del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana a Silverstone dopo essere risultato positivo al Coronavirus Covid-19. Il pilota messicano del team Racing Point non... Leggi su feedpress.me

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19… - SkySportF1 : F1, Sergio Perez assente nella conferenza del GP Silverstone: gli aggiornamenti #SkyMotori - AvvMennillo : F1, Gp di Gran Bretagna: Sergio Perez è positivo al Covid, non correrà a Silverstone - Piergiulio58 : Il pilota Sergio Perez è risultato positivo al coronavirus e non parteciperà al prossimo GP di Formula 1 - Il Post -