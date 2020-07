Faraone di Italia Viva dice che su Open Arms manderebbe a processo anche il presidente Conte (Di giovedì 30 luglio 2020) Davide Faraone, senatore di Italia Viva, dà due notizie sul caso Open Arms, che oggi si discuterà in Senato. I parlamentari, infatti, decideranno se concedere o meno – a maggioranza assoluta dei componenti – l’autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini chiesta dal tribunale di Palermo sulla vicenda della nave della Ong spagnola che, per diversi giorni, restò a largo con 164 migranti a bordo. La prima notizia è che Italia Viva ha esaminato le carte e ha ravvisato una responsabilità da parte di Matteo Salvini in quella circostanza. LEGGI anche > Open Arms, quel salvagente che i 164 migranti non hanno mai avuto Davide ... Leggi su giornalettismo

Si dice "tranquillo" perchè a suo dire "le carte sono là, non sono cambiate e parlano chiaro". Matteo Salvini ostenta sicurezza nel giorno del voto al Senato di autorizzazione a procedere per il proce ...

Roma, 30 lug. (askanews) - "Dalle carte abbiamo visto e approfondito che c'è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell'intero governo. Io non credo che allora il comportamento esclusivamente sba ...

