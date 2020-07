Dalla finale di FA Cup fino al big match di Serie A tra Atalanta e Inter: il programma completo del week-end di DAZN (Di giovedì 30 luglio 2020) Siamo giunti alla fine di questa incredibile stagione di Serie A TIM che, nonostante la ripartenza insolita, il caldo afoso e gli stadi vuoti, ha saputo regalarci un finale di campionato ricco di emozioni e colpi di scena. Emilio Andreoli/Getty ImagesE di sorprese ce ne possono essere ancora durante l’ultimo imperdibile weekend di grande calcio disponibile su DAZN (Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi). Nessuna crisi di astinenza per gli appassionati che potranno continuare a seguire lo sport più amato d’Italia con i playoff di Serie BKT in programma già settimana prossima. Il trentottesimo turno di Serie A TIM su ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Dalla finale Dalla finale vinta contro il Bari al ritiro dal calcio a 26 anni. La scelta di Spanò: "Voglio studiare" Calcio Lecce Dalle terapie sbagliate ai documenti segreti: il governo sotto accusa

Sono un virologo di fama internazionale, un medico legale e ricercatore e un magistrato anti-mafia. Si tratta, in ordine, di Giulio Tarro, Pasquale Mario Bacco e Angelo Giorgianni e sono gli "eretici" ...

Paderno, dalla Regione 4 milioni alla maxi pista ciclabile

Via libera alla maxi pista ciclabile lungo il canale scolmatore Nord Ovest. Un tratto di circa 38 chilometri da Paderno ad Abbiategrasso. Nel mezzo, un percorso che attraverserà i Comuni di Senago, Ar ...

