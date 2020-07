Cos’è e come funziona il linkbuilding (Di giovedì 30 luglio 2020) Capita piuttosto spesso che l’utilizzo delle sole tecniche di SEO ON PAGE non sia sufficienti ad una buona posizione tra le prime pagine dei motori di ricerca.Ad esempio, capita spesso che qualcuno dedichi una cura maniacale alla scrittura di un articolo per il proprio blog. Che faccia attenzione alla scrittura del titolo, all’utilizzo corretto delle parole chiave e dei tag e che presti particolare cura alla meta description. Ma nonostante tutto, non riesca a raggiungere l’obiettivo sperato. Questo è quindi il motivo principale per cui, qui di seguito, cercheremo di parlare anche di SEO OFF PAGE ed, in particolare, di LINK BUILDING. Cos’è il Link Building? Link Building fa parte delle tecniche di SEO OFF PAGE. Queste particolari tecniche fanno riferimento a quelle particolari attività di ottimizzazione che non si eseguono sul ... Leggi su laprimapagina

