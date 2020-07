Coronavirus, 129 positivi in un centro d’accoglienza in Veneto (Di giovedì 30 luglio 2020) Allarme in provincia di Treviso: 129 positivi al Coronavirus in un centro d’accoglienza in Veneto, aumento di casi in quasi tutta Italia. Boom di positivi in un centro di accoglienza a Casier, in provincia di Treviso. Nelle scorse ore, nell’ex caserma Serena, nella quale sono ospiti, tre migranti sono risultati positivi. Così è partito lo … L'articolo Coronavirus, 129 positivi in un centro d’accoglienza in Veneto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

