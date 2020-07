Coca-Cola lancia una campagna a sostegno dei ristoranti campani (Di giovedì 30 luglio 2020) Coca-Cola lancia la campagna comunicativa “ComeMaiPrima” per sostenere la fase di ripresa, dopo l’emergenza COVID-19, ed affrontare ogni cosa “come mai prima”. Accanto al Manifesto, la campagna pone un’attenzione specifica al mondo della ristorazione che sta ripartendo tra molte difficoltà, celebrando e supportando i bar e i ristoranti, invitando a riapprezzarli come mai prima in questa nuova normalità. In campania, inoltre, regione a cuore per Coca-Cola vista la presenza dello stabilimento di Marcianise, saranno messi a disposizione diversi strumenti per avere maggiore visibilità e ottenere più traffico nei punti vendita. Grazie alla piattaforma “ADCreator” ... Leggi su ildenaro

