Classifica Scarpa d’oro 2020, Immobile solo al comando (Di giovedì 30 luglio 2020) Classifica Scarpa d’oro 2020, Immobile solo al comando: solo Ronaldo può insediarlo, ma servono almeno quattro gol Ciro Immobile, con il gol messo a segno ieri contro il Brescia, ha superato Robert Lewandowski nella Classifica della Scarpa d’Oro 2019-20. Ronaldo può ancora contrastarlo, ma servono almeno quattro gol del portoghese. Ecco le prime dieci posizioni: Ciro Immobile (Lazio) 70 Robert Lewandowski (Bayern) 68 Cristiano Ronaldo (Juventus) 62 Timo Werner (Lipsia) 56 Lionel Messi (Barcellona) 50 Erling Haaland (Salisburgo/Dortmund) 50 Jamie Vardy (Leicester) 46 Romelu Lukaku (Inter) 46 Shon Weissman (Wolfsberger) 45 Jean-Pierre Nsame (Young Boys) 45 Leggi su ... Leggi su calcionews24

