Calciomercato Inter: spesa in Inghilterra per Conte, ecco tutti i nomi (Di giovedì 30 luglio 2020) Antonio Conte vuole rinforzi pesanti per la prossima stagione e starebbe guardando in Inghilterra. I nomi per l’Inter L’Inter guarda in Inghilterra per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, oltre a Emerson Palmieri, Marotta e Ausilio starebbero guardando nuovamente in casa Tottenham. Nel prossimo Calciomercato Mourinho potrebbe dire addio a Ndombelé e Sissoko, due profili che piacciono ai nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Brozovic e Skriniar. Il vero sogno di mercato di Conte è però N’Golo Kanté. A spaventare è la valutazione del cartellino, non inferiore ai 60 milioni di euro. Valutato anche ... Leggi su calcionews24

