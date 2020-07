Cagliari, Giulini su Zenga: «Nei prossimi giorni prenderemo una decisione» (Di giovedì 30 luglio 2020) Tommaso Giulini ha parlato del futuro a Cagliari di Walter Zenga Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato al termine dell’assemblea della Lega Serie A. Tra gli argomenti toccati, anche il futuro sulla panchina rossoblù di Walter Zenga. «prenderemo una decisione nei prossimi giorni, entro due tre giorni. Siamo molto contenti del lavoro che ha fatto, non era così scontato fare i punti per salvarci dopo undici partite senza vittoria. Oltretutto ha portato alla vittoria sulla Juve: siamo contenti, nel giro di quattro-cinque giorni insieme a lui decideremo cosa fare. Liverani? Non nego che nelle ultime settimane abbiamo valutato anche ... Leggi su calcionews24

UnioneSarda : #Cagliari, #Giulini: 'Contenti di #Zenga, valutiamo anche altri' - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: CAGLIARI - Giulini: 'Siamo molto contenti del lavoro fatto da Zenga' - CorSport : #Cagliari, #Giulini: 'A breve la decisione su #Zenga. #Liverani? Lo valutiamo' ??? - calciomercatoit : ???#Cagliari - #Giulini non esclude l'arrivo di un nuovo msiter - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #Cagliari: #Giulini parla del futuro di #Zenga. Sull' ipotesi #Liverani... -