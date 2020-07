Aurora Ramazzotti si confessa: «Il confronto con una mamma bellissima mi ha messo in difficoltà» (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 18 luglio 2020 Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros, ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto senza filtri, lanciando un messaggio molto importante ai suoi fan. Aurora, infatti, attraverso i social ha cercato di spiegare l’importanza di amarsi così come si è. La ragazza, poi, durante una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, è tornata a parlare di questo suo gesto e del perchè ha deciso di esporsi in questo modo. Durante la chiacchierata Aurora ha parlato anche del rapporto con sua madre e del confronto che molti fanno tra loro due. Leggi anche –> Aurora Ramazzotti senza filtri, brufoli ‘lezione di vita’: «Ci vuole coraggio a mostrarsi ... Leggi su urbanpost

lakers751 : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - SaraMelotti : RT @IOdonna: Perché non ci piacciamo abbastanza? Parola a Instagram - lacrimealmare : @robertatalia_ Aurora Ramazzotti, che portano esperienze personali e generalizzano il mostrare un’“imperfezione” pe… - leggoit : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: «Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima, questo mi ha messo i… - IOdonna : Perché non ci piacciamo abbastanza? Parola a Instagram -