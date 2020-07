Aumento pensioni di invalidità 2020: reddito personale o famigliare, cosa va calcolato? (Di giovedì 30 luglio 2020) Moltissimi lettori ci stanno scrivendo per avere maggiori specifiche circa l’Aumento delle pensioni di invalidità, tra le domande più frequenti, oltre a quella relativa all’accompagnamento, a cui abbiamo dato una puntuale risposta nel precedente articolo a cui vi rimandiamo, anche la richiesta relativa ai limiti di reddito. Si considera il reddito individuale, l’Isee, o quello della famiglia? E soprattutto ci chiedono cosa fa effettivamente reddito? Oggi abbiamo deciso di rispondere a questa domanda andando nel dettaglio, riportandovi quanto pubblicato in data 21 maggio 2020 dal portale ‘Superabile Inail’, il contact center integrato per la disabilità, da cui si evince la condizione reddituale per ... Leggi su pensionipertutti

