Anche la Corte dei Conti esalta il Reddito di Cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Ci risiamo: il Reddito di Cittadinanza di nuovo al centro delle menzogne delle opposizioni e, in particolare, di Giorgia Meloni. La deputata, famosa per il vizietto di assentarsi dai lavori parlamentari, si è permessa di dire che il Reddito di Cittadinanza equivale a “strapagare le persone per stare a casa senza fare nulla”. Sono parole profondamente irrispettose verso 2,8 milioni di persone che grazie a questo strumento di sostegno possono permettersi oggi di fare la spesa e sono uscite da una condizione di povertà. Anche la Corte dei Conti, in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha di recente evidenziato l’enorme contributo del Reddito di Cittadinanza nell’arginare la ... Leggi su ilblogdellestelle

