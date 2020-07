Allarme COVID-19 in Spagna ma per ora la UEFA non cambia le sedi delle gare (Di giovedì 30 luglio 2020) Si espande il contagio da COVID-19 in Spagna ma per ora la UEFA non ha intenzione di cambiare le sedi dei match L’aumento dei contagi in Spagna fa paura all’Europa League e alla Champions League. Dopo la positività di Mariano Diaz, ieri è arrivata la notizia del nazionale serbo Nemanja Gudelj. La notizia non stupisce, vista la risalita dei contagi che sta colpendo la Spagna. Ma getta un velo di preoccupazione sulle due «Final Eight», e di riflesso su Napoli, Inter e Roma che hanno ostacoli iberici (Barça, Getafe e Siviglia). Il protocollo anti-COVID adottato dall’UEFA prevede che vengano effettuati test 48 ore prima che le squadre si mettano in viaggio, ma Real Madrid e Siviglia hanno ... Leggi su calcionews24

