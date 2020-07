Alberi a fuoco nella villa comunale di Casamassima, il sindaco: 'Forse atto vandalico, ma non ci arrendiamo' (Di giovedì 30 luglio 2020) La villa comunale di Casamassima come un ring: rissa durante lo spettacolo per i bambini 28 June 2020 Alberi a fuoco nella villa comunale di Casamassima. Non si registrano feriti nell'incendio nella ... Leggi su baritoday

baritoday : Alberi a fuoco nella villa comunale di Casamassima, il sindaco: 'Forse atto vandalico, ma non ci arrendiamo'… - coldiretti : Incendi, Coldiretti: per ricostituire le aree di macchia mediterranea con alberi, cespugli ed essenze, ridotte in c… - mi_truefaith : ‘È un fuoco che si accende, e le prime fiamme tremano come un cuore che batte spaventato addosso agli alberi e fino… - francotaratufo2 : RT @dukana2: #Vasto incendio in #Basilicata ??bruciano gli ultimi alberi rimasti e poi VIA!!! A trivellare...crocifiggere il territorio con… - dukana2 : RT @dukana2: #Vasto incendio in #Basilicata ??bruciano gli ultimi alberi rimasti e poi VIA!!! A trivellare...crocifiggere il territorio con… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberi fuoco Casamassima, ignoti appiccano fuoco agli alberi in villa BariViva Bari, crolla un albero allo svincolo per Capurso. Code in direzione sud sulla ss100

A provocare disagi alla circolazione un albero caduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Al momento non si registrano danni.

Vigili del fuoco al lavoro sul santuario delle Grazie - video

oltre a scoperchiare un capannone in via Selvagreca e far cadere alberi in zona laghi, in tangenziale e nel quartiere San Fereolo, ha interessato anche la chiesa a pochi passi dal centro città.

A provocare disagi alla circolazione un albero caduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Al momento non si registrano danni.oltre a scoperchiare un capannone in via Selvagreca e far cadere alberi in zona laghi, in tangenziale e nel quartiere San Fereolo, ha interessato anche la chiesa a pochi passi dal centro città.