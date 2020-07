Acquedotto Pugliese, Emiliano “azienda di cui essere orgogliosi” (Di giovedì 30 luglio 2020) BARI (ITALPRESS) – “L'Acquedotto Pugliese è una delle Istituzioni di cui i cittadini pugliesi ne sono maggiormente orgogliosi. Come ne è orgogliosa Regione Puglia che è proprietaria integrale dell'Ente”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Bari alla presentazione del Report Integrato di Acquedotto Pugliese “H2O – La formula che connette territori e comunità”, un momento di documentazione e verifica dei risultati raggiunti dall'Ente nel corso del 2019. “Ogni volta che possiamo stare insieme e far presente a tutti i dipendenti di Aqp tutta la nostra gratitudine, la stima e il nostro rispetto sono occasioni estremamente importanti – sottolinea Emiliano -. Questa è un'azienda ... Leggi su liberoquotidiano

BlunoteWeb : Appalto #AcquedottoPugliese: #CGIL proclama lo stato di agitazione - zazoomblog : Acquedotto Pugliese presidente “positività azienda grazie a qualità del servizio” - #Acquedotto #Pugliese… - Notiziedi_it : Acquedotto Pugliese, Emiliano “azienda di cui essere orgogliosi” - Italpress : Acquedotto Pugliese, Politecnico di Bari partner scientifico - Notiziedi_it : Acquedotto Pugliese, presidente “positività azienda grazie a qualità del servizio” -

Ultime Notizie dalla rete : Acquedotto Pugliese

Bari, 30 luglio 2020 – In riferimento alla notizia relativa allo sversamento sul lungomare di Manfredonia, nella giornata di domenica, Acquedotto Pugliese informa che la causa è riconducibile alla ...Certo, tutto ciò stride con i festeggiamenti di Acquedotto Pugliese per il bilancio chiuso con un utile netto pari a 29,5 milioni di euro (+31% sul 2018). Eppure per un’azienda affidataria ...