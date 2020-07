“Un luogo segreto”. Maddie McCann, l’inquietante scoperta della polizia scavando in giardino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Maddie McCann, dopo la scomparsa arriva la conferma del decesso. Non aveva compiuto ancora 4 anni, la piccola è scomparsa durante la vacanza con i genitori a Praia da Luz (Algarve). Sono gli investigatori tedeschi ad aver fatto ricadere i sospetti su Christian Brueckner, uomo di 43 anni già in carcere per altri reati. Per gli inquirenti la bambina è morta e il 13 luglio sono state avviate le ricerche del corpo. Vila do Bispo, nell’Algarve e tre pozzi già ispezionati. A spiegarlo il procuratore tedesco Hans Christian Wolters con parole chiare: “Non abbiamo il corpo e nessuna parte di esso, ma abbiamo prove sufficienti per dire che il nostro sospettato ha ucciso Madeleine McCann”.



