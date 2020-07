Udinese-Lecce, Donati: “Meritiamo di giocarci la salvezza all’ultima giornata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Meritiamo di giocarci la salvezza sino in fondo, la squadra dà tutto sia in allenamento che in campo. È stato un campionato difficile anche per la situazione che si è verificata”. Sono queste le parole di Giulio Donati dopo la vittoria del Lecce sul campo dell’Udinese nella penultima giornata di campionato. “La speranza di giocarcela all’ultima è un premio – ha proseguito il giocatore giallorosso a Sky Sport – Abbiamo visto il risultato del Genoa e ci abbiamo creduto. Non è stato fatto ancora nulla, pensiamo a noi stessi nell’ultima giornata”. Leggi su sportface

