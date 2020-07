Traffico Roma del 29-07-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nei prossimi giorni nuovi cambiamenti riguarderanno le linee tram Con i lavori in programma a Porta Maggiore da venerdì 31 luglio Fermi tram 3 514 per la linea tram 3 interruzione del servizio fino al 4 di agosto mentre le linee 5 14 torneranno a funzionare da Ferragosto e poi la linea tram 19 al momento parzialmente sostituita da autobus dal 31 di luglio lo sarà completamente per l’intero percorso Intanto questa notte lavori porteranno alla chiusura della galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti e altri lavori in programma questa notte ... Leggi su romadailynews

CM_Memorabili : Roma, il toro e la mucca si accoppiano in strada e mandano il traffico in tilt - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Salaria - Traffico rallentato tra Via dei Prati Fiscali e Aeroporto Roma Urbe > GRA #luceverde #Lazio - divorex82 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Piazzale Ostiense, possibili difficoltà di circolazione causa semafori non funzionanti correttamente. - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Grande Raccordo Anulare - code tra Autostrada Roma-Fiumicino e Via Pontina > esterna #luceverde #Lazio - rotaruchristina : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Piazzale Ostiense, possibili difficoltà di circolazione causa semafori non funzionanti correttamente. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews AV PRESENTA IL "RAPPORTO ZOOMAFIA 2020". ANALIZZATI I DATI DELLE PROCURE: STABILE IL NUMERO DELLE DENUNCE...

Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abi ...

Centocelle, via dei Platani chiusa ai mezzi pesanti: bus deviati e niente cassonetti dei rifiuti

Cambio di viabilità e deviazione dei mezzi pubblici a Centocelle per la chiusura al traffico ai veicoli pesanti e imposizione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari su via dei Platani, ...

Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abi ...Cambio di viabilità e deviazione dei mezzi pubblici a Centocelle per la chiusura al traffico ai veicoli pesanti e imposizione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari su via dei Platani, ...