Temperature alte e umidità: oggi disagio intenso a Venezia e sulla costa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le informazioni sono disponibili sul sito della protezione civile comunale: https://www.comune.Venezia.it/it/content/ondate-calore Anche nel weekend potrebbero verificarsi condizioni simili: per ... Leggi su veneziatoday

Ultime Notizie dalla rete : Temperature alte Temperature alte e umidità: oggi disagio intenso a Venezia e sulla costa VeneziaToday Anticiclone africano, primo weekend di agosto col caldo torrido

(askanews) - L'ultima settimana di luglio 2020 farà registrare caldo torrido con punte di temperature superiori ai 40 gradi a ... tra sabato e domenica agosto l'alta pressione verrà lievemente ...

Si allontana dalla struttura sanitaria in cui era ospite, 77enne ritrovato disidratato dalla polizia

Lo hanno trovato poco distante dal luogo da dove era sparito in terra ed in gravi condizioni dovute alla disidratazione causata dalle alte temperature e dalla carenza di ossigeno. Sono stati gli agen ...

