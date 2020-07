Spunta una fondazione in Liechtenstein. Tutti addosso a Fontana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luca Fazzo Il governatore è sempre più sotto assedio per i conti esteri. E i pm studiano nuove accuse Il clima giudiziario intorno a Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, somiglia sempre più a un accerchiamento. Ieri sera la Guardia di Finanza ha perquisito la sede della Dama spa, la società del cognato Andrea Dini. Le forze messe in campo dalla Procura, la determinazione con cui nel pieno dell'estate si scava negli affari pubblici e privati del governatore lombardo, dicono chiaramente che la vicenda dei camici forniti dal cognato di Fontana alla Regione è solo il varco attraverso il quale i pm si muovono ora per una ricostruzione a 360 gradi degli affari dell'esponente leghista. Ieri si apre un nuovo capitolo nella analisi dei fondi esteri di Fontana: un articolo di Domani, ... Leggi su ilgiornale

NicolaPorro : Spunta un'altra fregatura nel #RecoveryFund: una clausola che potrebbe comportare il blocco dei finanziamenti riser… - fanpage : Inchiesta Diasorin-San Matteo, spunta anche il nome di Matteo #Salvini in una chat, ma l'ex vicepremier non è coinv… - gondra_one : @Nottinghill82 @OfficinaDiMarK ok, metto una spunta tra i bravi - MoltoBenone : @stofregno @AntoLello2 Sì sì, io sono una di quelle con la spunta. - duxfightdemon : RT @italiadeidolori: @Don_Chisciotte_ @guyfawkes2_0 @marcogirgi @74_pippo Burioni spunta spesso sui giornali propagandistici russi. In ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta una Spunta una fondazione in Liechtenstein. Tutti addosso a Fontana ilGiornale.it Per Montella e i suoi legami con la 'ndrangheta. Il fascicolo all'antimafia

Gli affari di droga dell'appuntato Peppe Montella e dei suoi amici pusher andavano ben al di là dello smercio su una piazza di provincia. Spuntano ora i contatti e i traffici con la 'ndrangheta che do ...

L’Inter soffre col Napoli ma resta seconda. Ha la rabbia per vincere l’Europa League, e Lautaro si ribella

Nuova maglia, vecchia Inter, capace di vincere senza sprecare altre occasioni. E così, con questo 2-0 contro il Napoli, per la verità troppo severo pensando all ...

Gli affari di droga dell'appuntato Peppe Montella e dei suoi amici pusher andavano ben al di là dello smercio su una piazza di provincia. Spuntano ora i contatti e i traffici con la 'ndrangheta che do ...Nuova maglia, vecchia Inter, capace di vincere senza sprecare altre occasioni. E così, con questo 2-0 contro il Napoli, per la verità troppo severo pensando all ...