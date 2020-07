Sassuolo Genoa, i convocati di De Zerbi: Boga non ce la fa, c’è Obiang (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa Robert De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa. Boga non ce la fa e resta a casa, così come Defrel. Recupera, invece, Obiang. Portieri: Consigli, Pegolo, RussoDifensori: Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, ToljanCentrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Mercati, Obiang, TraoréAttaccanti: Berardi, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

