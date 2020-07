Rimedi naturali contro la gengivite (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa bocca parla per noi e di noi. E’ una parte molto delicata del nostro corpo, soggetta spesso agli attacchi batterici. Tra questi sono comuni quelli che causano infiammazioni delle gengive. Quando le gengive si infiammano diventano di colore più rosso, gonfie e sanguinano con facilità. Le gengive infiammate causano fastidio durante la masticazione, fanno male, bruciano. Sopraggiungono poi a peggiorare il disturbo l’alitosi e la cattiva digestione. Le cause della gengivite possono essere di varia natura: la scorretta igiene dentale, patologie del cavo orale come la parodontite, la formazione di tasche gengivali. Il tutto causa la comparsa di batteri che infiammano le gengive e incidono sul nostro sorriso. Se sei una donna che vuole preservare il suo sorriso puoi trovare tanti consigli, come quelli che io ho letto sul ... Leggi su anteprima24

