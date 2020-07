Ricercato in spiaggia si tuffa in mare per sfuggire agli agenti: arrestato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Steso sotto l’ombrellone, si godeva una soleggiata giornata al mare in compagnia della sua famiglia, quando ha notato gli agenti che perlustravano la spiaggia e quindi, un Ricercato di 45 anni, ha ben pensato di mimetizzarsi tra i bagnanti fuggendo verso il mare. La sua rocambolesca fuga, però, non è durata molto e gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato il 45enne L.F. destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, in quanto condannato alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Dopo aver effettuato una incessante attività ... Leggi su anteprima24

