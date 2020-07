Pandemenza, la curiosa forma di perdita di senno che i virologi non avevano previsto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se il termine epidemia si riferisce a qualcosa che incombe sul popolo, riguardando una parte limitata dello stesso (dal greco antico: epí = sopra, tra; demos = popolo), la pandemia ci mette in guardia rispetto a un pericolo che coinvolge almeno potenzialmente il popolo nella sua interezza (pan = tutto). Questo è ciò che ci insegna quella materia che studia l’origine delle parole e che passa sotto il nome di etimologia. L’epoca in cui viviamo è quella che, tristemente, troppo spesso si lascia riassumere per il tramite della “parodia” (ancora dal greco antico: pará + odê = controcanto). Un controcanto che non ha come suo scopo quello di suscitare il riso, o meno ancora di farsi beffe dell’esercizio etimologico. Piuttosto, la parodia vuole svelare in questo caso il contesto poco serio (ma non per questo meno grave) con ... Leggi su ilfattoquotidiano

