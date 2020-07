Omaggio a Rodari, a Cerreto Guidi c'è 'Leggere fuori' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cerreto Guidi, Firenze,, 29 luglio 2020 - E' tempo di gran finale per la rassegna ' Leggere fuori '. Venerdì 31 luglio l'iniziativa, organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e curata dalla cooperativa ... Leggi su lanazione

BizzoZEROtoHero : RT @ComuneCastOlona: #Letture #GianniRodari appuntamento sabato 1 agosto nel cuore del Centro Storico con l'omaggio a Gianni Rodari del tit… - ComuneCastOlona : #Letture #GianniRodari appuntamento sabato 1 agosto nel cuore del Centro Storico con l'omaggio a Gianni Rodari del… - lanuovariviera : Alla Palazzina Azzurra omaggio a Gianni Rodari - rivieraoggi : “Rodari cento anni dopo”, omaggio alla Palazzina Azzurra il 29 luglio - DanySantini78 : #Prato #Toscana Viva Rodari! L’omaggio di Altroteatro al Casone dei Bardi -

Ultime Notizie dalla rete : Omaggio Rodari

LA NAZIONE

Cerreto Guidi (Firenze), 29 luglio 2020 - E' tempo di gran finale per la rassegna 'Leggere fuori'. Venerdì 31 luglio l'iniziativa, organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e curata dalla cooperativa cu ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera. Mercoledì 29 luglio, ore 21.30, inizia alla Palazzina Azzurra di San Benedetto il Festival Racconti in musica, giunto alla XIV edizione, r ...