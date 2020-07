Nancy Brilli Ponza, hater scatenato contro il suo scatto in bikini: «Sei vecchia!» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Passano gli anni ma Nancy Brilli rimane una delle donne più sensuali e attraenti d’Italia. In queste ore si fa un gran parlare della sua ultima foto pubblicata su Instagram. Si tratta di un bellissimo scatto dell’attrice mentre si gode la spiaggia di Ponza. Nonostante i quasi sessant’anni, la Brilli sfoggia un fisico da fare invidia. Nel giro di poco tempo sono volati un gran numero di commenti positivi, ma tra questi c’è anche qualche invidioso. Sotto il suo post si è scatenata una piccola diatriba e nel caos generale anche l’attrice è scesa in campo per zittire il suo hater. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli senza veli di schiena, ma lo specchio svela tutto: «Ma che è? Il Paradiso ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Nancy Brilli strepitosa in bikini a 56 anni: le foto della sua vacanza a Ponza su Instagram - #Nancy #Brilli… - cheamarena : RT @SkyTG24: Nancy Brilli, una Venere in bikini sull'Isola di Ponza - SkyTG24 : Nancy Brilli, una Venere in bikini sull'Isola di Ponza - lakers751 : Nancy Brilli vacanze a Ponza - lakers751 : Nancy Brilli vacanze a Ponza -