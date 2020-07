Metro 2033 Redux e Strange Brigade tra i giochi gratis di agosto per gli abbonati a Stadia Pro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Google ha annunciato i giochi gratis di agosto per gli abbonati a Stadia Pro.Metro 2033 Redux, Kona, Strange Brigade e Just Shapes & Beats si uniranno al servizio Stadia Pro il 1° agosto, mentre Rock of Ages III sarà disponibile dal 14 agosto.Stadia Pro include streaming in 4K, HDR con audio surround 5.1 e circa un gioco gratuito al mese. Google offre attualmente una prova gratuita a Stadia Pro di un mese, al termine della quale il costo sarà di $ 9,99 / £ 8,99 al mese.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dopo aver confermato l'arrivo di Sekiro e Hitman 3 su Stadia su Stadia nel corso dell'ultimo evento digitale, Google stila la lista dei titoli che entreranno nell'offerta dei giochi gratis accessibili ...

Google Stadia Pro, agosto 2020: nuovi giochi gratis, test su 4G e 5G 0

Strange Brigade, l'avvincente sparatutto cooperativo targato Rebellion con un manipolo di eroici avventurieri impegnati a salvare il mondo. Kona, l'affascinante avventura "invernale" ambientata negli ...

