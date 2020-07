Meteo Toscana – Allerta codice rosso per Firenze, verso i 40 gradi (Di mercoledì 29 luglio 2020) La temperatura massima percepita sarà di 39°. Prosegue a Firenze l’Allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato confermato il codice arancione per le temperature elevate. „Prosegue a Firenze l’Allerta per il caldo. Per oggi e domani è stato confermato il codice arancione per le temperature elevate. Per venerdì 31 luglio è previsto … Leggi su periodicodaily

ghazawani11 : RT @geocappiello: ?? ?? Mappa di previsione dell'indice di radiazione UV #29luglio 2020 ore 15.00 italiana (ore 13.00 UTC) condizioni: cie… - geocappiello : ?? ?? Mappa di previsione dell'indice di radiazione UV #29luglio 2020 ore 15.00 italiana (ore 13.00 UTC) condizion… - amtoscana : Bollettino di Vigilanza meteo - 29/07/2020 12:00 - CFR Toscana - - ProtCivComuneFi : Vigilanza Meteo Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale Emissione di Mercoledì, 29 Luglio 2020, ore 11.27… - marconardex64 : RT @ProtCivileRT: Il #meteo in #Toscana, il bollettino per oggi #29luglio, a cura di Consorzio Lamma @flash_meteo Tutti i dettagli su: http… -