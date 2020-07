Manuela Arcuri verso Tale e quale show (Anteprima Blogo) (Di mercoledì 29 luglio 2020) In queste ore Carlo Conti e il suo gruppo di lavoro sta chiudendo il cast della nuova edizione di Tale e quale show, al via venerdì 18 settembre su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente fatta per la presenza di Manuela Arcuri, tra i concorrenti del programma prodotto da Endemol Shine Italy. Luca Ward verso Tale e quale show (Anteprima Blogo) Anticipazioni sul cast della nuova edizione del programma di Carlo Conti, al via il 18 settembre. Il nome dell'attrice era stato accostato a Tale e quale show già alcuni giorni fa dal settimanale Oggi e da ... Leggi su blogo

