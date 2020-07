L'Inghilterra riapre le porte: il 29 agosto Community Shield a Wembley con i tifosi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il calcio inglese apre, cautamente, le porte. Il 29 agosto i tifosi potranno accedere a Wembley per la Community Shield, con il Liverpool che affronterà i vincitori della finale di FA Cup di questo ... Leggi su gazzetta

Attesa nel fine settimana la decisione del Governo, il piano è di riaprire lo stadio a 15/20 mila persone. Il Liverpool affronterà la vincente della finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea Il calcio in ...