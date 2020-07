L’ex fidanzata di Giuseppe Montella e la denuncia per stalking (Di mercoledì 29 luglio 2020) Repubblica racconta oggi una storia che riguarda una ex fidanzata del carabiniere della caserma Levante di Piacenza: tra il 2012 e il 2013 è stata la fidanzata di Giuseppe Montella. Sullo smartphone conserva ancora decine di messaggi con lui e con gli altri militari. I numeri di telefono corrispondono a quelli degli indagati: «Peppe, Falanga e Salvo (gli appuntati scelti arrestati una settimana fa, ndr) me li ricordo bene, erano sempre insieme, come fratelli. Si scambiavano anche le donne… si sentivano i padroni della città», racconta Sandra, seduta al tavolo di un bar di Piacenza. «Io sono stata solo con Peppe». È una storia articolata, questa che Sandra ha deciso di consegnare a Repubblica, documentandone i passaggi con i ... Leggi su nextquotidiano

