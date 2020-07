Lazio su David Silva, Tare allo scoperto: “So che vuole fare una nuova esperienza…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ la notizia delle ultime ore: David Silva accostato alla Lazio dopo la lunga militanza al Manchester City. Lo spagnolo sbarcherebbe per la prima volta in Serie A e accrescerebbe le qualità tecniche di un centrocampo – quello biancoceleste – già di livello, a meno di cessioni. Di questo ha parlato a Sky Sport, prima della sfida contro il Brescia, il ds degli aquilotti Igli Tare. “Senza dubbio verrà costruita intorno a Immobile la Lazio del futuro, ha anche un contratto lungo. Lui è un tassello importante per questa squadra, questa società. La festa che gli hanno fatto i compagni dopo la partita di Verona ne è la dimostrazione, ha fatto una stagione eccezionale, ma tutta la squadra ha giocato per portarlo a questo punto. Non ... Leggi su calcioweb.eu

