Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu in ospedale: come sta oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gloria Radulescu ha aggiornato fan e curiosi sul suo stato di salute. Dopo che si è mostrata sui social network con una flebo al braccio l’attrice de Il Paradiso delle Signore ha finalmente spiegato cosa è successo. L’interprete di Marta Guarnieri ha avuto una colica renale e per questo è finita in ospedale. A parte … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Mov5Stelle : ?? #VillaggioRousseau #OlimpiadiDelleIdee Come (NON) fare un paradiso fiscale in Europa @FMCastaldo… - Ali_jax_hiphop : @milionidistanti Come fanno?! Penso sia la cosa una delle cose più belle e divertenti cantare tipo 'Ragazza Paradis… - Andrea65590241 : RT @lagatta4739: #versinliberta Cvetaeva #SalaLettura Sii maledetto. Non sfiorerò con gemiti o sguardi l'anima dannata, ma ti giuro sul… - SaverioLozitiel : RT @lagatta4739: #versinliberta Cvetaeva #SalaLettura Sii maledetto. Non sfiorerò con gemiti o sguardi l'anima dannata, ma ti giuro sul… - zazoomblog : IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 anticipazioni di giovedì 30 luglio 2020 - #PARADISO #DELLE #SIGNORE -