Il padre muore e le manda una lettera ogni compleanno: “Ti basterà guardarti…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bailey ha 21 anni e ha perso suo padre quando era più giovane. Eppure ogni anno, nel giorno del suo compleanno, riceve una lettera ed un mazzo di fiori… proprio da parte sua. La storia incredibile ha fatto il giro del mondo. Per il suo 21esimo compleanno Bailey riceve un misterioso mazzo di fiori con una lettera. Non è la prima volta che capita. ogni anno suo padre le spedisce questo regalo, come una vera tradizione. Il punto è che il signor Michael è morto da 7 anni a causa di un tumore al pancreas. È il Natale 2012 quando i medici fanno la tragica diagnosi: a Michael rimangono poche settimane di vita. Il tumore che gli trovano al pancreas è ormai ad uno stadio terminale, e tutto quello che gli rimane ... Leggi su velvetgossip

Fabrizio, morto sulla Colombo a Roma. Il Papa telefona alla mamma: «Non è uno scherzo»

«La mattina mi ha chiamata un'amica dicendomi che era Sant'Anna, la festa della santa protettrice di tutte le mamme». Il pomeriggio il telefono ha squillato di nuovo. «Pronto Cinzia? Sono Papa Frances ...

