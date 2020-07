I positivi nel calcio spagnolo aumentano: un contagio nell’Almeria e uno nel Real Saragozza (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ di ieri la notizia di Mariano positivo al Covid nel Real Madrid. Questa mattina si è saputo del contagio tra i tesserati del Siviglia. Ma non è finita. C’è un calciatore positivo anche nell’Almeria, tanto che il club ha sospeso la seduta di allenamento di ieri, spedito i giocatori a casa e adesso sottoporrà a test tutta la squadra e lo staff, mentre è stata già ordinata la disinfezione dello stadio. Oltre al positivo, ce ne sarebbe tra l’altro un altro il cui test ha dato un risultato anomalo e che quindi dovrà sottoporsi ad altri controlli. Non solo Almeria, stando a quanto riferisce As, c’è un positivo anche tra i calciatori del Real Saragozza. Il calciatore in questione era stato sottoposto al test lunedì ed era risultato ... Leggi su ilnapolista

