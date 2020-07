Human Library | Le persone sugli scaffali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Entrare in una Human Library (Biblioteca Umana) fa un certo effetto. Infatti, i libri da leggere e da sfogliare sono materialmente delle persone a cui è stato assegnato un “titolo” (generalmente provocatorio) e l'atto di leggere consiste in una conversazione dove la persona (un volontario) mette a nudo le sue esperienze vissute e parla della sua vita. Lo scopo originario, la filosofia che sta dietro questo interessante progetto è: “La Human Library è un metodo innovativo per la promozione del (...) - Cultura Leggi su feedproxy.google

WIISItaly : #Infografica: diritti umani delle donne -

Ultime Notizie dalla rete : Human Library Human Library | Le persone sugli scaffali AgoraVox Italia Brescia, sabato in Broletto si chiude la rassegna Open up

Si chiude sabato 25 luglio con un doppio appuntamento “Open up”, il festival della città aperta alle differenze e contro ogni intolleranza, intitolato quest’anno “Sconfinamenti. Dalle differenze alle ...

Si chiude sabato 25 luglio con un doppio appuntamento “Open up”, il festival della città aperta alle differenze e contro ogni intolleranza, intitolato quest’anno “Sconfinamenti. Dalle differenze alle ...