Gattuso | “Gli attaccanti fanno i difensori e viceversa…” – VIDEO

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine del match contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: «L'aspetto che non mi piace è i difensori fanno gli attaccanti e viceversa. A me non piace sta roba qua, stiamo lì a pensare i gol che prendiamo. Abbiamo toccato il fondo, ne siamo usciti con il coltello in mezzo ai denti. Dobbiamo andare alla ricerca di voler giocare tutti insieme per 90′-95'».

