Epatite C al Civico, si torna (di nuovo) in aula (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'EOC ha ricorso alla Corte di appello e revisione penale. La mancata ricusa del giudice Quadri non viene accettata Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Epatite Civico Epatite C al Civico, si torna (di nuovo) in aula Ticinonline Epatite C al Civico, si torna (di nuovo) in aula

LUGANO - Sei anni e mezzo, tre processi, una condanna, la richiesta (rifiutata) di ricusa di un giudice. Ma, soprattutto, un quarto processo in arrivo. La vicenda legata al contagio da epatite C verif ...

Epatite C al Civico, si torna in aula per il quarto processo

La vicenda giudiziaria sul contagio da epatite C di tre pazienti avvenuto al Civico di Lugano nel 2013 non è finita. L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha infatti inoltrato ricorso contro la seconda c ...

LUGANO - Sei anni e mezzo, tre processi, una condanna, la richiesta (rifiutata) di ricusa di un giudice. Ma, soprattutto, un quarto processo in arrivo. La vicenda legata al contagio da epatite C verif ...La vicenda giudiziaria sul contagio da epatite C di tre pazienti avvenuto al Civico di Lugano nel 2013 non è finita. L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha infatti inoltrato ricorso contro la seconda c ...