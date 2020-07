Covid-19, De Luca: “Il rilassamento delle ultime settimane non è consentito” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’inaugurazione del Polo Giovani di Avellino è stata l’occasione per il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca per fare il punto sull’emergenza Covid-19: “Era inevitabile l’aumento dei contagi dopo l’apertura di discoteche, attività commerciali e soprattutto le frontiere con paesi a forte contagio – dice De Luca – L’importante è che non via sia un rilassamento come lo abbiamo conosciuto nelle ultime settimane. Dobbiamo sapere che il problema è ancora presenta, ma soprattutto essere rigori nell’uso delle mascherine”. “Le ultime ordinanze parlano chiaro – ammette – Senza mascherine non si ... Leggi su anteprima24

