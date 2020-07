Coronavirus, tornare alla vita è più difficile del previsto. Ma il sogno ci salverà (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stop all’obbligo di mascherine all’aperto, ma per le strade due persone su tre la indossano. Riprendere a vivere, ma, salvo casi isolati, parecchi ristoranti hanno tavoli vuoti. Il via all’estate, ma la verità è che molte persone hanno paura. Il corpo parla il suo linguaggio, di gesti e di segni: per strada, l’avvistamento di un altro essere umano in arrivo produce la contrazione del passo e il riflesso, ormai quasi pavloviano, dell’allontanamento. I negozi invitano all’ingresso con gli sconti, ma le persone acquistano con movenze tristi. Più di tutto, quello che non si vede trasparire è l’entusiasmo. Il passo demotivato per la strada, le spalle cadute, gli sguardi senza un focus raccontano quali sono gli effetti dell’esercizio della paura senza intelligenza che è andato per la maggiore ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: VITA POST-VIRUS 'La salute pubblica presenta il conto. Ma c'è un modo per evadere' - ilfattoblog : VITA POST-VIRUS 'La salute pubblica presenta il conto. Ma c'è un modo per evadere' - ilfattoblog : Coronavirus, tornare alla vita è più difficile del previsto. Ma il sogno ci salverà - paravale1 : un modesto suggerimento di lettura sulla #scuola, per tornare un po' alle origini e al senso di questi mesi, quando… - pinguinochevola : Chissà chi spiegherà agli austriaci che non ho il coronavirus ma solo la sinusite. Io mi vedo già lì che non mi cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornare Coronavirus, tornare alla vita è più difficile del previsto. Ma il sogno ci salverà Il Fatto Quotidiano Coronavirus, tornare alla vita è più difficile del previsto. Ma il sogno ci salverà

Stop all’obbligo di mascherine all’aperto, ma per le strade due persone su tre la indossano. Riprendere a vivere, ma, salvo casi isolati, parecchi ristoranti hanno tavoli vuoti. Il via all’estate, ma ...

Giulia de Lellis, febbre alta e tampone per il coronavirus. Il risultato in diretta: «Negativo, sono uscita da questa cosa»

Giulia De Lellis non è stata molto bene negli ultimi giorni. L’influencer ha avuto la febbre molto alta e per precauzione ha fatto il tampone per il Covid. A rivelare il risultato dell’esame è stata l ...

Stop all’obbligo di mascherine all’aperto, ma per le strade due persone su tre la indossano. Riprendere a vivere, ma, salvo casi isolati, parecchi ristoranti hanno tavoli vuoti. Il via all’estate, ma ...Giulia De Lellis non è stata molto bene negli ultimi giorni. L’influencer ha avuto la febbre molto alta e per precauzione ha fatto il tampone per il Covid. A rivelare il risultato dell’esame è stata l ...