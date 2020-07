Caso Maddie McCann, gli inquirenti scavano in un giardino di Hannover (Di mercoledì 29 luglio 2020) La polizia tedesca scava in un giardino di Hannover per cercare prove sulla scomparsa di Maddie McCann. La polizia tedesca sta perquisendo da questa mattina un giardino ad Hannover alla ricerca di prove sulla scomparsa della piccola Maddie McCann. La bambina di tre anni è scomparsa nel 2007 a Praia da Luz mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia, originaria del Regno Unito. Dopo anni di indagini la polizia è arrivata ad un giardino nella città di Hannover, nel nord della Germania. Qui infatti ha vissuto dal 2007 al 2015 il presunto colpevole Christian Brueckner. Ad attirare gli inquirenti è stata la testimonianza di un vicino di casa che ha raccontato di un capanno ... Leggi su bloglive

