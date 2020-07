Carabinieri di Piacenza, l’ex di Montella e la denuncia insabbiata per stalking. L’antimafia esclude i legami con la ‘ndrangheta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non ci sarebbe nessun legame con la ‘ndrangheta da parte dei Carabinieri e i pusher arrestati nell’inchiesta della Procura di Piacenza, che la scorsa settimana ha portato al sequestro della caserma Levante e all’arresto di sei militari. Dai primi accertamenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano non risulta ci sia alcun contatto con le ‘ndrine della Locride. Il dubbio è stato fugato dopo che la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella aveva inviato alcuni atti dell’inchiesta alla Ddda per approfondimenti sui canali di rifornimento della droga. Proprio Montella, infatti, aveva definito in una conversazione con la fidanzata Maria Luisa Cattaneo, «calabresi», «pezzi grossi» gli interlocutori di Daniele Giardino, ovvero, secondo la ricostruzione ... Leggi su open.online

